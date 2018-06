Prysmian, atteso il 6 giugno closing acquisizione di General Cable

Daniela La Cava 4 giugno 2018 - 08:32

Prysmian e General Cable comunicano che mercoledì 6 giugno è la data prevista per il closing dell'acquisizione della società americana da parte di Pprysmian. "Le parti sono state informate di aver ottenuto l’approvazione da parte del Committee on Foreign Investment in the United States per la prospettata acquisizione di General Cable da parte di Prysmian - si legge in una nota diffusa nel fine settimana -. Tale approvazione è l’ultima autorizzazione regolamentare richiesta nel contesto dell’operazione.Come precedentemente annunciato da parte di General Cable lo scorso 16 febbraio, i soci di General Cable hanno approvato l’acquisizione di General Cable da parte di Prysmian mediante un’assemblea straordinaria dei soci di General Cable convocata per tale scopo. Le due società, conclude la nota, prevedono ora che il closing dell’acquisizione avvenga il 6 giugno, condizionatamente al verificarsi o alla rinuncia delle restanti ed usuali condizioni al closing, così come previsto dall’accordo di fusione.