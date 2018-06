Prysmian: al via nuova organizzazione con integrazione General Cable

Daniela La Cava 11 giugno 2018 - 08:48

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha annunciato la nuova organizzazione e avvia l’integrazione con General Cable. Nasce un gruppo leader mondiale nei cavi e sistemi per energia e telecomunicazioni, con quartier generale a Milano, con oltre 11 miliardi di euro di fatturato (pro-forma al 31 dicembre 2017), presente in oltre 50 paesi con 112 stabilimenti, 25 centri di ricerca e sviluppo prodotti e circa 30.000 dipendenti. L’integrazione con General Cable consente di ampliare ulteriormente la gamma di tecnologie e prodotti del Gruppo Prysmian. Significativo il ribilanciamento dei pesi delle aree geografiche, con il Nord America che conterà per circa un terzo del fatturato del Gruppo, sede nordamericana a Highland Heights (Kentucky), 23 stabilimenti e circa 5.800 dipendenti.La nuova organizzazione, si legge in una nota, integra i punti di forza di Prysmian e di General Cable e si caratterizza per la governance centralizzata e il management integrato dei business globali, la chiara attribuzione di responsabilità sui risultati, il focus su efficienza e innovazione tecnologica e la centralità del cliente con strutture dedicate di key customers accounting.Il nuovo modello organizzativo è una matrice a 3 assi composta da: funzioni centrali di gruppo, che hanno l’obiettivo di favorire la creazione di una “One Company” fortemente integrata; le regions, che devono assicurare la vicinanza al mercato; e le aree di business -energy, telecom e projects – che hanno la responsabilità della strategia di prodotto e di cross-selling.“Con l’obiettivo di individuare e trattenere le migliori risorse, abbiamo condotto un’approfondita selezione basata sul principio di “best people for the job”, dando uguali opportunità alle persone di Prysmian e di General Cable. Il risultato è un management internazionale composto da 450 persone alle quali vengono attribuite fin da subito chiare responsabilità e precisi obiettivi”, spiega Fabrizio Rutschmann, chief human resources officer.