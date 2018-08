Prysmian: aggiudicazione nuovi progetti dovrebbe rassicurare mercato su dinamiche di settore (analisti)

Luca Fiore 30 agosto 2018 - 14:59

MILANO (Finanza.com)

“Dopo i ritardi nelle assegnazioni dei progetti che hanno caratterizzato sinora il 2018, l`annuncio dovrebbe rassicurare il mercato sulle dinamiche del settore”. È quanto rilevano gli analisti di Equita in relazione all’annuncio dell’aggiudicazione da parte di Prysmian di tre progetti per la realizzazione di collegamenti in cavo per parchi eolici offshore in Francia. Il controvalore totale dei contratti è di 220 milioni di euro.“Notizia positiva: il contratto rappresenta il 20% circa della raccolta ordini da noi attesa per il 2018 nel business dei sottomarini, e considerando le caratteristiche del progetto, stimiamo potenzialmente un EBITDA margin tra 15-20%”.Il titolo PRY, salito nell’ultima settimana del 3,5%, al momento perde lo 0,36% a 21,93 euro.