Prysmian: aggiudicati progetti per oltre 220 milioni di euro

Luca Fiore 29 agosto 2018 - 17:19

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group ha annunciato di essersi aggiudicata tre importanti progetti per la realizzazione di collegamenti in cavo per parchi eolici offshore in Francia. Il controvalore totale dei contratti è di 220 milioni di euro. Nel 2017-2018 Prysmian ha acquisito progetti per il cablaggio di parchi eolici offshore per oltre 650 milioni.