Prysmian affonda a Piazza Affari, analisti vedono rischi crescenti per business trasmissione energia

Titta Ferraro 25 giugno 2018 - 14:36

MILANO (Finanza.com)

Sul parterre milanese spicca oggi il forte calo di Prysmian (-8,4% a 21,25 euro) dopo l'annuncio della revisione al ribasso della stima per l'Ebitda 2018 a causa di maggiori costi in relazione ad alcune problematiche di funzionalità di un cavo di collegamento sottomarino tra Scozia e Galles nel contratto Westernlink. La nuova stima è tra 860-920 milioni rispetto alle precedenti stime che erano comprese tra 910 e 970 milioni."Considerando che il perimetro General Cable sarà incorporato solo per 7 mesi, l'ebitda adjusted 2018 consolidato di Prysmian è atteso ora tra 787-841 mln, mid-point 814 mln (-6% vs precedente guidance)", rimarca Equita sim che precedentemente stimava 863 mln e ora è scesa a 813 mln. Il prezzo obiettivo indicato da Equita è sceso a 27,5 euro (-5%). "Nonostante l'accantonamento rappresenti l'1% dell'attuale capitalizzazione di mercato - aggiungono gli analisti di Equita Sim - riteniamo che il recente newflow negativo relativo al business trasmissione energia (warning di Nexans/NKT, ritardi assegnazioni nuovi ordini) possa aumentare la percezione di rischio su questo business da parte del mercato".