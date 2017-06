Prysmian, acquisito progetto per collegamenti elettrici sottomarini nella laguna veneta

Daniela La Cava 27 giugno 2017 - 10:34

MILANO (Finanza.com)

Prysmian ha annunciato di avere ricevuto da Terna Rete Italia conferma dell’attivazione di una tranche aggiuntiva di lavori – originariamente previsti in opzione - sul progetto cavi sottomarini della laguna veneta, già aggiudicato in esito ad una gara europea che si è tenuta nel 2016. Lo si apprende in una nota diffusa dal gruppo italiano attivo nel settore dei sistemi in cavo per l'energia e le telecomunicazioni. Il valore dei nuovi lavori è di circa 20 milioni di euro per il completamento di un progetto finalizzato a rafforzare la rete elettrica ad alta tensione nell’area di Venezia e prevede un collegamento in corrente alternata (HVAC – High Voltage Alternate Current) a 132 kV della lunghezza complessiva di 6 km. La consegna del collegamento elettrico è prevista nel 2018.