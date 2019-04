Prysmian accantona 70 milioni di euro per WesternLink: titolo sale in Borsa

Alessandra Caparello 17 aprile 2019 - 16:58

Sale al momento al 3,34% il titolo Prysmian a seguito della riunione del cda che in data odierna ha riesaminato ed approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio relativi all’anno 2018.A fronte della problematica relativa all’interruzione del collegamento sottomarino Western Link, il cda di Prysmian ha ritenuto di effettuare un accantonamento per €70 milioni. Così andando nel dettaglio dei conti, il colosso dei cavi ha registrato ricavi ridotti di 53 milioni di euro e tutti ascrivibili al segmento operativo Projects, per effetto degli accantonamenti sulla commessa WesternLink. Sulla base di tale modifica, rende noto Prysmian, la crescita organica si attesta a 2,8% (rispetto ai 3,3% comunicato il 5 marzo)L’EBITDA Rettificato si è ridotto per 70 milioni di euro tutti ascrivibili al segmento operativo Projects, per effetto degli accantonamenti sulla commessa WesternLink. L’EBITDA si è ridotto per 95 milioni di euro ascrivibili per 70 milioni agli accantonamenti sulla commessa WesternLink, e per 25 milioni agli accantonamenti in materia antitrust. L’Utile Netto infine anche in talo caso si è ridotto per €72 milioni, attestandosi a €58 milioni per via di quanto sopra descritto e tenuto conto dei relativi effetti fiscali.