Prysmian: NSW vince commessa per fornitura cavi sottomarini nel Mare del Nord

Valeria Panigada 7 agosto 2018 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

NSW, società di General Cable recentemente acquisita da Prysmian, si è aggiudicata una commessa da Northwester NV per la realizzazione di un sistema in cavo sottomarino inter-array per collegare il parco eolico offshore Northwester 2, situato nel Mare del Nord, a circa 50 km a nord-ovest dalla città belga di Ostenda. Nel dettaglio, NSW sarà responsabile della progettazione, produzione e consegna di 25 km di cavi elettrici sottomarini, e si occuperà anche delle operazioni di terminazione e del collaudo. La consegna dei cavi sottomarini è prevista per la metà 2019. Una volta completato, nel 2020, il parco eolico fornirà energia rinnovabile a oltre 220.000 famiglie.