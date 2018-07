Prysmian Group: presentata nuova tecnologia ultra-compatta a nastri flessibili

Daniela La Cava 23 luglio 2018 - 09:38

MILANO (Finanza.com)

Prysmian Group presenta una nuova tecnologia ultra-compatta a nastri flessibili. In particolare, il gruppo ha annunciato un miglioramento nella sua linea di prodotti FlexRibbonÔ. Questa nuova linea di prodotti, che utilizza le tecnologie MassLinkÔ e FlexRibbonÔ, supporterà data centre di larga scala gestiti dalle aziende più importanti al mondo. “Siamo contenti di poter presentare questi nuovi miglioramenti della nostra linea FlexRibbonÔ in previsione dell’espansione di Prysmian in nuovi mercati,” ha detto Philippe Vanhille, SVP Telecom Business di Prysmian Group. “Poiché la richiesta per cavi più potenti e a maggior densità continua ad aumentare, questa nuova proposta sarà un asset fondamentale per le grandi aziende che utilizzeranno reti in condotti sotterranei.”