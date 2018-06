Prysmian: Battista, ora la priorità sarà ridurre il debito

Titta Ferraro 12 giugno 2018 - 10:47

MILANO (Finanza.com)

L'acquisizione di General Cable permette al gruppo Prysmian di incrementare la propria presenza oltreoceano e poche sovrapposizioni. "Si tratta di due realtà molto complementari", rimarca l'amministratore delegato, Valerio Battista, in un'intervista al Sole 24 Ore. General Cable apporta al gruppo una presenza in Nord America, gli permette di raddoppiare in Sud America e aprire al Centro America. In Europa, rimarca Battista, ci sono alcune sovrapposizioni, ma "gestibili".Con l'acquisizione di General Cable, il gruppo attivo nel settore dei cavi per l’industria dell’energia e delle telecomunicazioni parte da un fatturato di 11 miliardi e un Ebitda di 900 milioni. "Abbiamo stimato 150 mln di sinergie in tre anni. Il target sarà quello di arrivare sopra il miliardo di euro di ebitda nell'arco di 2-3 anni", sottolinea Battista. La nuova guidance arriverà dopo l'approvazioen della prima semestrale, presumibilmente a settembre.L'acquisizione di General Cable ha alzato l'indebitamento finanziario netto a 3,2 miliardi, che dopo l'aumento di capitale scenderà sotto i 3 miliardi. "Dobbiamo lavorare per ridurlo e questa è la priorità numero uno", dice Battista nell'intervista concessa al quotidiano di Confindustria.