Profumo (Leonardo): "Nostra parte in accordo Italia-Francia"

25 luglio 2018

MILANO (Finanza.com)

“Se si farà l’accordo noi faremo il nostro lavoro e Thales il proprio”. Così l’AD di Leonardo Alessandro Profumo parlando con i giornalisti in merito alla notizia riportata oggi da Il Sole 24 Ore secondo cui l’azienda italiana sarebbe fuori dallo schema di alleanza nelle navi militari tra Italia e Francia messo a punto da Fincantieri e Naval Group presentato ai due governi nei giorni scorsi.Lo schema nel dettaglio prevede la creazione di una holding tra Fincantieri e NG ed è previsto uno scambio azionario tra i due gruppi fino al 10%. Per Profumo non ci sono rischi per il proprio ruolo di fornitore nell’accordo.