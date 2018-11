Produzione industriale: torna a diminuire in novembre, peggiorano le attese

Alessandra Caparello 30 novembre 2018 - 15:01

MILANO (Finanza.com)

In calo a novembre la produzione industriale che, secondo le stime del Centro Studi di Confindustria, segna una flessione dello 0,5% in novembre, quando è stimata aumentare dello 0,1% su settembre confermando il peggioramento del contesto economico. Il calo dell’attività – dice il Centro Studi di via Nazionale - è spiegato dal venir meno del sostegno di entrambe le componenti della domanda ed è coerente con l’andamento negativo del clima di fiducia degli imprenditori manifatturieri.“Dinamica degli ordini e attese delle imprese non lasciano intravedere alcun miglioramento nel breve termine” dice il CsC. Nel quarto trimestre si registra una variazione acquisita di +0,2%2 . La produzione, al netto del diverso numero di giornate lavorative, arretra in novembre dello 0,7% rispetto allo stesso mese del 2017; in ottobre è cresciuta dello 0,9% sui dodici mesi. Gli ordini in volume scendono in novembre dello 0,3% su ottobre (-0,8% su novembre 2017), quando sono diminuiti dello 0,2% sul mese precedente (+0,8% annuo).