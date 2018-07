Produzione industriale: Csc vede +0,2% a giugno e nel II trimestre 2018

Daniela La Cava 2 luglio 2018 - 12:40

MILANO (Finanza.com)

La produzione industriale italiana torna a crescere nel secondo trimestre 2018 ma avanza con un ritmo fiacco. È quanto emerge dall'indagine rapida sulla produzione industriale del Centro studi Confindustria (Csc). Per il mese di giugno gli esperti rilevano un aumento della produzione industriale dello 0,2% su maggio, quando è stato stimato un recupero dell’1,1% su aprile. Nel secondo trimestre del 2018 si registra una variazione congiunturale di +0,2%, dopo -0,3% nel primo; il terzo trimestre eredita una variazione acquisita di +0,2%.Da Csc segnalano che la fiducia degli imprenditori manifatturieri, in graduale peggioramento da marzo, è coerente con un andamento debole della produzione industriale nei prossimi mesi, specie per il rallentamento della domanda estera.