Produzione industriale: CSP, anche a maggio forte spinta da fabbricazione mezzi di trasporto

Titta Ferraro 11 luglio 2017 - 12:36

MILANO (Finanza.com)

La fabbricazione di mezzi di trasporto, ed in particolare di autoveicoli, continua a fare da traino alla ripresa della produzione industriale italiana. Secondo la rilevazione dell’Istat diffusa oggi il settore della fabbricazione di mezzi di trasporto è quello che in maggio ha fatto registrare, rispetto allo stesso mese del 2016, la crescita più elevata (+7,3%) nell’ambito dei quindici settori considerati. La crescita complessiva della produzione è stata inferiore (+2,8%), ma va rilevato che è abbastanza diffusa perché interessa undici settori.Il dato di maggio sulla produzione industriale, secondo il Centro Studi Promotor, è abbastanza positivo, ma, se si considera il periodo gennaio-maggio, la crescita si riduce all’1,7%. Con un tasso annuo come quello del gennaio-maggio 2017, il CSP stima che si tornerà ai livelli ante-crisi nel 2030.“E’ del tutto evidente - sostiene Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - che per il recupero della produzione industriale non ci si può accontentare di tassi di crescita come quelli che stanno caratterizzando la ripresina in atto, ma occorre una politica economica che dia un impulso veramente significativo al recupero della produzione industriale e dell’intera economia reale”.