Processo Morgan Stanley, derivati Tesoro: Corte dei conti presenta ricorso in Cassazione

Alessandra Caparello 7 maggio 2019 - 16:10

MILANO (Finanza.com)

Ammonta a quasi quattro miliardi di euro il danno erariale derivante all’Italia dal caso Morgan Stanley che vede coinvolti quattro tra ex ministri ed ex alti funzionari del Tesoro. Il processo riguarda la legittimità del versamento, fatto dal ministero dell’Economia a Morgan Stanley tra fine 2011 e fine 2012, di circa 3 miliardi in applicazione di una clausola di “Additional Termination Event” presente in alcuni contratti derivati. La corte di primo grado e quella d’appello hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, accogliendo la tesi di Morgan Stanley.Oggi, come rende noto una fonte vicina al dossier all’agenzia Reuters, la Procura generale della Corte dei conti ha presentato ricorso in Cassazione contro la pronuncia del 7 marzo scorso. In caso di accoglimento del ricorso, il processo sui derivati contro Morgan Stanley tornerebbe davanti alla Prima Sezione Giurisdizionale Centrale d’Appello della Corte dei Conti per la decisione di merito, altrimenti spetterebbe allo Stato decidere se avviare o meno il procedimento.