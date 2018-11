Privatizzazioni, Di Maio: "Gioielli di famiglia come Eni e Enav non saranno toccati"

Alessandra Caparello 14 novembre 2018 - 16:32

MILANO (Finanza.com)

“I gioielli di famiglia non verranno toccati", così il vicepremier Lugi Di Maio parlando della privatizzazione inserita nella manovra come si evince dalla lettera di risposta alla Commissione europea sulla legge di bilancio 2019.Il vicepremier ha assicurato che società come Eni e Enav non saranno toccate.