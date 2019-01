Private equity: Equinox compra 40% di Manifattura Valcismon

Daniela La Cava 28 gennaio 2019 - 13:17

MILANO (Finanza.com)

Il fondo di private eEquity Equinox ha raggiunto un accordo per acquisire una quota pari al 40% di Manifattura Valcismon, azienda leader nel settore dell'abbigliamento tecnico sportivo che fa capo alla famiglia Cremonese. Il closing dell’operazione è previsto entro metà febbraio. L’ingresso di Equinox, si legge in una nota, consentirà alla società di perseguire i suoi importanti obbiettivi di crescita e di espansione a livello internazionale.Con sede a Fonzaso (Belluno), Manifattura Valcismon è specializzata nell’abbigliamento tecnico sportivo con brand rinomati quali Sportful (ciclismo e sci nordico), Castelli (marchio top nelle due ruote che firma fra l’altro la maglia rosa del Giro d'Italia) e Karpos (specializzato in trekking e outdoor).Con oltre 150 dipendenti e circa 2 milioni di articoli di abbigliamento prodotti ogni anno Manifattura Valcismon ha chiuso il 2017 con un fatturato di circa 80 milioni di euro e un MOL di circa 15 milioni di euro. Manifattura Valcismon realizza attualmente più del 90% del proprio fatturato all’estero.