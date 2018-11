Private equity: Ambienta SGR cede Lakesight Technologies

Titta Ferraro 29 novembre 2018 - 12:01

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha completato la cessione della sua partecipazione in Lakesight Technologies a TKH Group NV, gruppo internazionale quotato alla Borsa di Amsterdam con un giro d’affari di 1,5 miliardi di euro, specializzato nello sviluppo e nella distribuzione di soluzioni innovative per i settori Telecom, Building Animation e Industrial.“Con Lakesight, abbiamo creato un leader europeo innovativo nel settore dei sistemi di visione artificiale che ha generato per il fondo Ambienta un rendimento di oltre 10 volte il capitale investito, ed un IRR superiore al 50%, a conferma che è possibile ottenere rendimenti finanziari rilevanti investendo in progetti industriali, che promuovono la sostenibilità nei processi produttivi, aumentandone l’efficienza e riducendone l’impatto sull’ambiente”, ha commentato Mauro Roversi, Partner & Chief Investment Officer di Ambienta.Lakesight Technologies è il risultato del consolidamento di tre aziende – Tattile (Italia, acquisita nel 2012), Mikrotron (Germania, 2015) e Chromasens (Germania, 2017) – per un totale di 169 dipendenti dislocati in tre sedi, a presidio diretto dei principali mercati del machine vision, Germania e Italia in particolare. Nel 2017 Lakesight ha registrato un fatturato di 41 milioni e un EBITDA a superiore al 20%.“Quando Ambienta ha acquisito Tattile nel 2012 la maggior parte delle persone non conosceva l’Industria 4.0 e ne ignorava il potenziale impatto nel settore industriale” prosegue Mauro Roversi. “Grazie alla nostra conoscenza delle tematiche legate alla sostenibilità e di come queste stiano influenzando molti dei settori industriali tradizionali, siamo stati capaci di riconoscere in anticipo la potenzialità di sviluppo di questo settore, che per sua natura è molto frammentato e con operatori di piccola dimensione, creando una piattaforma unica con una posizione di leadership in Europa.”