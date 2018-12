Private equity: Ambienta SGR acquista Image S (sistemi di visione artificiale)

simone borghi 10 dicembre 2018 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

Ambienta SGR, il più grande fondo europeo di private equity focalizzato sulla sostenibilità, ha acquisito Image S, leader italiano nella distribuzione di sistemi di visione artificiale, attraverso Next Imaging, un progetto di buy-and-build finalizzato a creare una piattaforma di distributori di imaging.Image S, che registra un fatturato annuale di circa 30 milioni di euro, vanta solidi risultati finanziari, con tassi di crescita a doppia cifra, forti margini ed elevati livelli di generazione di cassa.I sistemi di visione artificiale sono fondamentali per migliorare l’efficienza in numerosi settori verticali, garantendo al contempo sostanziali benefici ambientali. Il mercato dell’imaging sta crescendo rapidamente, trainato dai trend fondamentali dell’Industria 4.0 e delle smart factories.Ambienta ha una profonda conoscenza del mercato grazie a Lakesight Technologies, un progetto di buy-and-build finalizzato a consolidare i produttori di sistemi di visione artificiale. Nel 2018 Ambienta ha ceduto Lakesight a TKH Group con una quadruplicazione del fatturato, ottenendo un ritorno dell’investimento pari a 10 volte il capitale investito.