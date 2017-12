Prismi: stipulato atto di fusione di 3Ding e 2ThePoint in Wellnet

michele fanigliulo 27 dicembre 2017 - 09:17

Prismi ha reso noto che è stato stipulato l’atto di fusione per incorporazione delle controllate 3Ding Consulting e 2ThePoint PSM in Wellnet.Il Piano Industriale, la cui revisione era in programma per il corrente mese, verrà approvato dal Consiglio di Amministrazione nel prossimo mese di gennaio al fine di recepire le assumption relative alla nuova realtà derivante dall’operazione di fusione conclusasi in data odierna.Il titolo oggi cede 1,7% a 1,47 euro, sottoperformando il mercato.