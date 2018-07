Prismi: nominato il nuovo CFO di Gruppo e responsabile M&A

Luca Fiore 3 luglio 2018 - 15:55

MILANO (Finanza.com)

Prismi ha annunciato di aver assunto Gianluca Palmieri con l’incarico di CFO di Gruppo e Responsabile M&A. “L’arrivo di Gianluca – ha dichiarato il CEO di PRISMI Alessandro Reggiani – è conseguenza della rapida crescita in atto nel nostro Gruppo; una crescita che sta procedendo principalmente per linee interne, ma anche in virtù delle acquisizioni cui si è dato corso nella seconda parte dell’anno scorso, unitamente al contestuale processo di razionalizzazione di tutte le nostre partecipazioni che abbiamo messo in atto”.