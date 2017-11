Prismi: conversione parziale della seconda tranche del prestito

Luca Fiore 6 novembre 2017 - 15:57

MILANO (Finanza.com)

Nell’ambito dell’accordo di investimento con Atlas Special Opportunities e Atlas Capital Markets, Prismi ha annunciato di aver ricevuto richiesta di parziale conversione della seconda tranche di obbligazioni convertibili.La richiesta di conversione ha ad oggetto 5 obbligazioni per un controvalore complessivo pari a 50 mila euro nominali. Il prezzo determinato risulta essere pari ad 1,4079 euro per azione, pertanto le obbligazioni oggetto di conversione daranno diritto a sottoscrivere 35.513 azioni.Al momento il titolo PRM quota in calo del 2,16% a 1,58 euro.