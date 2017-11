Prismi: annunciate nuove acquisizioni, +3% del titolo

Luca Fiore 3 novembre 2017 - 11:33

MILANO (Finanza.com)

+3,14% sull’AIM Italia per il titolo Prismi che si porta a 1,64 euro. La società, attiva nei servizi di Digital marketing e Search Engine Optimization, ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisto dell’80% della società Wellnet Srl per un importo complessivo di 472 mila euro.Inoltre, la società di Modena ha acquistato il 25,99% di 3ding Srl portando la partecipazione detenuta al 95%, per un importo complessivo di 121.500 €, e il 49% di 2The Point PSM Srl, portando la quota al 100%, per un importo di 80 mila euro.Allo scopo di finanziare le operazioni, Prismi ha emesso un prestito obbligazionario di 1 milione di euro a 18 mesi con cedola semestrale del 5%.