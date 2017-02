Primi sui Motori: via libera all’aumento di capitale e a un piano di emissione di obbligazioni

Luca Fiore 13 febbraio 2017 - 18:46

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Primi sui Motori ha deliberato di aumentare il capitale sociale tramite l’emissione di massime 2,3 milioni di azioni per un controvalore complessivo di 4 milioni di euro. Le azioni, il cui prezzo di emissione è stato fissato in 1,74 euro, saranno offerte tramite collocamento privato.



Il Consiglio ha inoltre approvato un programma di emissione di obbligazioni fino a 9,5 milioni. I bond, del valore nominale di 10 mila euro ciascuno, verranno offerti in sottoscrizione esclusivamente ad investitori qualificati.