Prima Industrie: cessione 10% in Electro Power Systems. Plusvalenza per 7 mln

michele fanigliulo 26 gennaio 2018 - 09:01

MILANO (Finanza.com)

Prima Industrie ha comunicato che la controllata Prima Electro ha sottoscritto con una società appartenente al Gruppo ENGIE un accordo per la cessione dell’intera partecipazione (pari a circa il 10%) da essa detenuta in Electro Power Systems. Quest’ultima è una società operante nei sistemi di energy storage quotata sul mercato regolamentato Euronext di Parigi.L’accordo è stato siglato anche con gli altri principali azionisti di Electro Power Systems e con il management della società per l’acquisizione della partecipazione di maggioranza di EPS.L’operazione avverrà sulla base di una valutazione di 9,5 euro per azione e sarà seguita dal deposito di una Offerta Pubblica di Acquisto obbligatoria allo stesso prezzo. Il completamento e regolamento dell’operazione, soggetta ad alcune condizioni sospensive, avverrà nel corso del primo trimestre 2018 generando per il Gruppo Prima Industrie una plusvalenza di circa 7 milioni.Sulla notizia il titolo è rimasto sostanzialmente invariato.