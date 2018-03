Preview inflazione Usa: prezzi attesi accelerare a +2,2%, ultimo vero test prima della Fed

Titta Ferraro 13 marzo 2018 - 10:03

MILANO (Finanza.com)

Oggi fari sull'inflazione Usa per avere possibili indicazioni sulle prossime decisioni di politica monetaria della Fed. Le stime sono di una lieve accelerazione dei prezzi a +2,2% dal +2,1% precedente. "I mercati si aspettano una solida lettura dell'indice dei prezzi al consumo negli Stati Uniti, un dato chiave prima della riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) del 20-21 marzo", argomenta BlackRock che prevede che la Fed aumenterà i tassi di interesse di un altro quarto di punto percentuale durante la riunione e osserverà eventuali modifiche al "dot plot", che indica il percorso futuro appropriato per i tassi di interesse, come osservato dai singoli membri del FOMC.