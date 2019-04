Preview asta Btp: primo test dopo S&P, domani in offerta i titoli a 5 e 10 anni

Titta Ferraro 29 aprile 2019 - 14:14

MILANO (Finanza.com)

Domani è in agenda l'asta Btp con il Tesoro che intente allocare titoli a media lunga scadenza per massimi 6,25 miliardi di euro. Sarà il primo test dopo che S&P ha confermato il rating sull'Italia. Sempre domani l'Istat diffonderà i dati sul PIL del primo trimestre 2019.L'asta Btp di domani vedrà l'emissione massimi 6,25 mld di euro di Btp e Ccteu (importo compreso tra 5,25 e 6,5 miliardi). Spicca la terza tranche del Btp a 5 anni (luglio 2024, cedola 1,75%) con l'allocazione di un ammontare compreso tra 2 e 2,5 miliardi, mentre la quinta tranche del Btp decennale (agosto 2029) vedrà l'offerta di titoli per 2,5-3 miliardi di euro. Infine è prevista l'emissione di Ccteu (gennaio 2025) per un ammontare compreso tra 750 milioni e un miliardo.