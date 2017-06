Prestiti: ristrutturazione casa e acquisto auto usate i maggiormente erogati

Titta Ferraro 16 giugno 2017 - 19:08

MILANO (Finanza.com)

Nei primi cinque mesi del 2017 i prestiti per la ristrutturazione della casa (34,1%) e per l’acquisto di un’auto usata (20,8%) seguiti da quelli per l'arredamento (14,9%) si confermano tra quelli maggiormente erogati agli italiani. E' quanto emerge dall’ultima edizione dell’Osservatorio di PrestitiOnline.it, sito di comparazione di prodotti di credito al consumo in Italia che fa capo al Gruppo MutuiOnline. Il 19,6% dei prestiti è stato erogato per una durata di 60 mesi mentre il 15,6% per una durata di 48 mesi. L’importo medio dei prestiti erogati si è attestato a 11.495€, in aumento rispetto al secondo semestre del 2016. Il 30% dei prestiti erogati ha riguardato un importo compreso tra i 5.000€ e i 10.000€.