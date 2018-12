Prestiti: record di richieste da parte delle famiglie a novembre

Valeria Panigada 21 dicembre 2018 - 11:21

MILANO (Finanza.com)

Un novembre da record per le richieste di prestiti da parte delle famiglie italiane. Secondo il Barometro Crif, si conferma il trend in crescita avviato a metà anno, facendo segnare a novembre un aumento dell'8,2% delle richieste di prestito rispetto al corrispondente mese del 2017. Ma soprattutto il numero di richieste presentate agli istituti di credito risulta il più elevato in assoluto degli ultimi 9 anni (dall’inizio del 2010).L’incremento è frutto della performance positiva sia della componente dei prestiti personali (+7,4%) sia dei prestiti finalizzati (+8,8%), che a loro volta hanno fatto registrare la miglior performance a partire dall’inizio del 2010.Per quanto riguarda l’importo richiesto, si registra un leggero calo (-0,6%) che fa assestare il valore medio a intorno ai 9mila euro (9.138 euro per la precisione).