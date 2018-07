Prestiti on line: tassi bassi da record a giugno

Alessandra Caparello 24 luglio 2018 - 16:39

MILANO (Finanza.com)

Buona la performance dei prestiti alle famiglie nel mese di giugno secondo gli ultimi dati resi noti dall’Osservatorio di PrestitiOnline.it.Sono due le novità principali emerse: l’importo medio richiesto nei primi sei mesi del 2018 è di 11.300 euro, in crescita di quasi 250 euro rispetto allo scorso semestre, mentre quello erogato è di 11.437 euro. Il secondo aspetto ancora più importante riguarda i tassi di interesse dei prestiti online, che nella prima parte dell’anno toccano un valore del 6,01% raggiungendo il minimo storico della serie registrata nel quarto trimestre 2010, quando aveva segnato 5,78%.Sempre più famiglie inoltre prediligono un prestito digitale e questo per le condizioni più vantaggiose che presenta rispetto ad uno richiesto in filiale. Perché si richiede un prestito? In primo luogo per ristrutturare casa (23,5% delle richieste), per acquistare un auto usata (19,1%) e per arredare casa (15,2%). La somma richiesta? Prevale la cautela visto che l’importo è uguale o comunque inferiore a 10mila euro. L'Osservatorio infine fornisce anche l’identikit del richiedente un prestito: solitamente del nord Italia (42,8% dei richiedenti), tra i 36 e i 45 anni (33,4%), con un reddito dai 10 ai 20.000 euro (46,4%) e un impiego fisso (75,0%).