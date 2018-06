Prestiti: cresce ancora l’importo medio, ristrutturazioni e auto le spese più gettonate

Valeria Panigada 21 giugno 2018 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

Dal 2012 gli italiani non avevano alzato così le loro richieste di prestiti. Secondo i dati raccolti dall'Osservatorio di PrestitiOnline.it, l’ammontare medio domandato risulta pari a 11.276 euro (era 11.060 la seconda metà del 2017). Quasi un terzo del campione rilevato, il 30%, ha domandato tra i 5.000 e i 10.000 euro, il 26,5% tra i 2.500 e i 5.000 euro e il 14,8% tra i 15.000 e i 25.000 euro.Ristrutturazione e auto usata ancora in testa alle speseSono ancora la casa e l’auto le priorità degli italiani che decidono di ricorrere a un prestito. Due spese che occupano nelle richieste rispettivamente il 23,5% e il 19,4%. A seguire troviamo la liquidità, finalità che occupa nella domanda il 15,8%.Tassi ancora in caloÈ al 9,94% il tasso di interesse rilevato dei prestiti personali (prima 10,25%) e al 9,36% il tasso di interesse dei prestiti finalizzati (era 9,40%). Ma il record dei valori bassi spetta ancora una volta ai prestiti online, che con il 6,09% perdono 0,21 punti rispetto alla stagione precedente.