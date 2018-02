Prestiti: continua a crescere la richiesta da parte delle famiglie (+3%)

Valeria Panigada 13 febbraio 2018 - 11:10

MILANO (Finanza.com)

La richiesta di credito da parte delle famiglie italiane continua acrescere anche in questo nuovo anno. A gennaio le richieste di prestiti sono aumentate del 3,3% rispetto allo stesso mese del 2017. Motore della crescita sono stati i prestiti personali (+13%), in costante crescita da oltre 12 mesi e con picchi nell’ultimo trimestre. Al contrario, la componente dei prestiti finalizzati ha visto una flessione del 3,3%, condizionata sia dalla battuta di arresto delle richieste di finanziamenti per l’acquisto di auto sia di quelle relative a beni e servizi di importo più contenuto.Nel mese di gennaio è proseguita anche la crescita dell’importo medio dei prestiti richiesti dalle famiglie, che si è portato a 9.372 euro (+7,4%), segnando il record degli ultimi sette anni e avvicinandosi al dato di febbraio 2010, quando il valore medio era stato pari a 9.630 euro.