Pressione fiscale scende al 42,4% nel 2017

Titta Ferraro 1 marzo 2018 - 12:34

MILANO (Finanza.com)

Lapressione fiscale complessiva (ammontare delle imposte dirette, indirette, in conto capitale e dei contributi sociali) in rapporto al Pil è scesa in Italia al 42,4% rispetto al 42,7% del 2016. Lo rende noto l'Istat. Il trend di calo della pressione fiscale era iniziato già negli anni precedenti (43,3% nel 2014 e 43,2% nel 2015).