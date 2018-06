Premier Conte: 'debito pubblico sostenibile, Italia ha bisogno di ridurre pressione fiscale'

Laura Naka Antonelli 27 giugno 2018 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

"Ho già detto in occasione del mio discorso per la fiducia, che un nostro obiettivo è e resta l'eliminazione del divario di crescita tra l'Italia e l'Unione Europea. E lo stiamo già perseguendo in un quadro di stabilità finanziaria e di fiducia dei mercati. Il debito pubblico italiano è oggi pienamente sostenibile. Dobbiamo certamente puntare alla sua riduzione, ma in una prospettiva di crescita economica. Ed orienteremo la politica fiscale e di spesa pubblica al perseguimento degli obiettivi di crescita stabile e sostenibile". Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando alla Camera in vista del consiglio europeo del tema che lui stesso ha definito "cruciale della riforma dell'unione economica e monetaria".Il Consiglio europeo, che vedrà riuniti tutti i leader dell'Unione europea, si terrà i prossimi 28-29 giugno e affronterà le questioni dell'immigrazione, ma anche dell'economia e della finanza, dell'euro, della Brexit, della sicurezza e della difesa."Se vogliamo impedire il declino dell'Unione e realizzare un'Unione in campo economico che sia percepita come realmente vicina ai nostri cittadini, è il momento di far avanzare la condivisione del rischio, finora rimasta troppo indietro", ha aggiunto Conte.Necessario ridurre inoltre la pressione fiscale in Italia:"L'Italia ha bisogno di ridurre la pressione fiscale come ci siamo impegnati a fare nel nostro programma di governo e di ridurre la burocrazia che ha conseguenza nefaste sulla qualità del nostro rapporto tributario"."Il consiglio europeo si occuperà anche di misure per la crescita e la competitività, noi intendiamo portare a Bruxelles la nostra visione del sistema tributario e contribuire al dibattito".