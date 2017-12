Prelios: Tecla Fondo Uffici, rimborso parziale di 38,66 euro per quota

Luca Fiore 21 dicembre 2017 - 18:49

A seguito del completamento dell'attività di dismissione del portafoglio immobiliare residuo del fondo "Tecla - Fondo Uffici", il Cda di Prelios SGR ha deliberato un rimborso parziale del valore complessivo di 25 milioni di euro, pari a 38,66 euro per quota.A seguito di questo rimborso, dalla data del collocamento il Fondo avrà distribuito proventi ed effettuato rimborsi parziali pro quota per 717,55 euro, pari al 142,1% del capitale inizialmente versato.“In considerazione delle distribuzioni effettuate e della previsione relativa al rimborso finale complessivo, che sarà determinato solo a seguito dell’espletamento delle procedure amministrativo-contabili di liquidazione del Fondo, il rendimento lordo medio annuo composto ponderato (IRR) dalla data del collocamento è ad oggi stimabile, per i quotisti del Fondo, a circa il 7%”.