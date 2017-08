Prelios Sgr, acquisiti due complessi immobiliari a Roma e Milano

Daniela La Cava 8 agosto 2017 - 10:30

MILANO (Finanza.com)

Prelios Sgr, facente parte del Gruppo Prelios, ha finalizzato, attraverso due fondi di investimento immobiliare gestiti dalla società, due acquisizioni immobiliari a Roma e Milano. Le due operazioni, si legge in una nota, incrementano di circa 100 milioni di euro l’Asset under Management (AuM, patrimonio gestito) di Prelios Sgr. A Roma è stato acquisito un complesso immobiliare di 23.000 mq in viale Regina Margherita, mentre a Milano un immobile di oltre 11.000 mq in via Amadeo.