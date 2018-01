Prelios: Cda accetta prezzo Opa Lavaredo di 0,116 euro per azione

michele fanigliulo 31 gennaio 2018 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Il Cda di Prelios ha espresso le proprie valutazioni in merito all’offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria, avente ad oggetto massime 605 milioni di azioni ordinarie Prelios, promossa da Lavaredo.Il Cda, all’unanimità dei presenti, ha ritenuto congruo il corrispettivo di 0,116 euro per ciascuna azione portata in adesione all’offerta prevista dall’offerente nel documento di offerta.