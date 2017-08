Prelios: Burlington alza prezzo di acquisto del 10,5% a 0,116 euro per azione

Valeria Panigada 3 agosto 2017 - 07:37

MILANO (Finanza.com)

Burlington Loan management ha alzato il prezzo di acquisto della quota pari al 44,86% di Prelios del 10,5% portandolo a 0,116 euro per azione dai precedenti 0,105 euro. Il prezzo complessivo quindi è salito a 70,98 milioni di euro. Inoltre il nuovo contratto sottoscritto con gli azionisti di Prelios (Pirelli, Intesa Sanpaolo, Unicredit e Fenice) non prevede più per i venditori il diritto di recedere nel caso di offerte terze superiori.