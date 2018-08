Precariato: nel I semestre assunzioni in aumento del 7%, cessazioni +12%

Valeria Panigada 30 agosto 2018 - 14:43

MILANO (Finanza.com)

Nei primi sei mesi di quest'anno si sono registrate 3.892.000 assunzioni nelle imprese private in Italia, in aumento del 6,9% rispetto allo stesso periodo del 2017. In crescita tutte le tipologie contrattuali: contratti a tempo indeterminato +1,7%, contratti a tempo determinato +5,9%, contratti di apprendistato +11,2%, contratti stagionali +2,8%, contratti in somministrazione +16,3% e contratti intermittenti +6,5%.Le cessazioni nel complesso sono state 3.001.000, in aumento rispetto all’anno precedente (+12%). A crescere sono le cessazioni di tutte le tipologie di rapporti a termine, soprattutto i contratti intermittenti e in somministrazione, mentre diminuiscono quelle dei rapporti a tempo indeterminato (-4,6%). E' ciò che emerge dal rapporto dell'Inps diffuso oggi.