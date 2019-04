Pramaor entra nella piattaforma Elite con Banca Mediolanum

simone borghi 17 aprile 2019 - 13:00

MILANO (Finanza.com)

Pramaor, azienda di Agordo che produce gli occhiali in titanio a marchio Blackfin, è stata selezionata insieme con altre 21 società italiane di eccellenza rappresentative di diversi settori per partecipare alla prima Elite Banca Mediolanum Lounge, nata dall’accordo strategico tra Elite e Banca Mediolanum.La decisione di Banca Mediolanum di segnalare Pramaor rappresenta dunque un riconoscimento di elevato valore per il percorso che l’azienda ha intrapreso nel mercato dell’eyewear in cui, dopo anni di attività da terzista, ha concentrato totalmente dal 2012 la produzione sul marchio di proprietà Blackfin e basando la propria attività sul concetto di neomadeinitaly. Pramaor ha quasi 50 anni di esperienza nel settore dell’occhialeria e un expertise riconosciuta nella lavorazione del titanio che la distingue a livello internazionale.“Siamo davvero onorati di essere stati selezionati. Significa che la nostra visione, che parte da un profondo radicamento al territorio, è giusta. Al momento l’azienda non ha allo studio alcuna operazione di finanza straordinaria, ma cogliamo con grande interesse questa opportunità che ci permette di accrescere le nostre competenze in ambito finanziario” ha dichiarato Nicola Del Din, ad di Pramaor.