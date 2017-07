Povertà: Codacons, in 10 anni poveri assoluti quasi raddoppiati

Titta Ferraro 13 luglio 2017 - 15:08

MILANO (Finanza.com)

Il numero di persone in condizione di povertà assoluta in Italia è praticamente raddoppiato dalla crisi economica ad oggi. Lo afferma il Codacons, commentando i dati sulla povertà forniti oggi dall’Istat.“Si tratta di numeri impressionanti e che non necessitano di commenti – afferma il presidente del Codacons, Carlo Rienzi – Secondo l’Istat nel 2007 le famiglie in condizione di povertà assoluta erano 975mila, mentre oggi salgono a 1,6 milioni; il numero di individui poveri nel 2007 era pari a 2.427.000, contro i 4.742.000 del 2016. Questo significa che in meno di 10 anni i cittadini in povertà assoluta in Italia sono aumentati del 95%, praticamente raddoppiati”.“La crisi economica degli ultimi anni ha distrutto milioni di famiglie con una incidenza micidiale sul tasso di povertà italiano – prosegue Rienzi – Su tali numeri la classe politica ha precise responsabilità, perché a fronte di proclami e promesse di interventi poco o nulla è stato fatto contro la povertà e per sostenere i cittadini più bisognosi, come dimostrano in modo inequivocabile i numeri dell’Istat”.