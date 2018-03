Poste Italiane sfrutta giudizi analisti e aggiorna massimi storici

Titta Ferraro 12 marzo 2018 - 16:33

MILANO (Finanza.com)

Giornata positiva per Poste Italiane che ha toccato i nuovi massimi storici in Borsa a quota 7,48 euro, con un rialzo giornaliero del 2%. Equita Sim ha alzato rating da hold a buy (target price a 8,1 euro); a seguito del roadshow di presentazione del piano ritiene che il gruppo possa contare su buffer per raggiungere i target indicati (1 mld di utile al 2018 e 1,2 mld al 2022 con crescita annua del dividendo del 5%).Upgrade anche da parte di JP Morgan che è passata da neutral a overweight con prezzo obiettivo salito a 9 euro.