Poste Italiane scatta a +2%, parole Del Fante scaldano il mercato

Titta Ferraro 19 gennaio 2018 - 10:07

MILANO (Finanza.com)

Dopo una partenza calma, accelera il titolo Poste Italiane che sale del 2% circa a 6,72 euro. A dare slancio al titolo sono le parole dell'ad di Poste, Matteo Del Fante, circa le prospettive del gruppo dopo i nuovi accordi stretti il mese scorso. "Gli accordi con Anima e Cdp sono fondamentali per diventare il principale accentratore di investimenti in Italia", ha detto l'amministratore delegato di Poste Italiane, che punta a offrire un portafoglio più ampio con l’obiettivo di "creare valore per gli azionisti, aumentando i ricavi e la redditività da parte di attuali e futuri clienti con l’effetto di rafforzare il network nel settore dell’asset management e il marchio". Per quanto riguarda l’accordo con CDP, Poste Italiane mira a raggiungere la parte alta della forchetta di 1,55-1,8 miliardi di euro di commissioni incassate grazie alla vendita di prodotti di risparmio postale.