Poste Italiane: perfezionata vendita Banca del Mezzogiorno a Invitalia

8 agosto 2017

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa (Invitalia) hanno perfezionato la cessione a Invitalia della partecipazione pari al 100% del capitale sociale di Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale detenuta da Poste Italiane. Lo si apprende in una nota stampa nella quale si precisa che l'operazione è avvenuta a seguito al rilascio delle prescritte autorizzazioni del ministero dello Sviluppo Economico, della Banca Centrale Europea e di Banca d’Italia. L’operazione si è conclusa in linea con le condizioni contrattuali precedentemente comunicate.