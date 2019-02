Poste Italiane, parte oggi il piano di buyback fino a 50 milioni

Valeria Panigada 4 febbraio 2019 - 07:48

MILANO (Finanza.com)

Oggi parte il piano di buyback di Poste Italiane. L'acquisto di azioni proprie, precisa la società, è finalizzato alla costituzione di un magazzino titoli per un controvalore massimo di 50 milioni di euro, pari a circa 7 milioni di azioni, ossia meno dell'1% del capitale, anche in relazione a un eventuale piano di incentivazione per il personale. Attualmente Poste Italiane non detiene azioni proprie.