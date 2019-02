Poste Italiane in rialzo in Borsa, avviato piano buyback

Daniela La Cava 4 febbraio 2019 - 12:52

MILANO (Finanza.com)

Seduta positiva a Piazza Affari per Poste Italiane, con il titolo che avanza di quasi il 2% (a un passo da 7,5 euro) e si posiziona tra i migliori del Ftse Mib. Per la società guidata da Matteo Del Fante parte oggi il piano di buyback di Poste Italiane. L'acquisto di azioni proprie, si legge in una nota di Poste Italiane, è finalizzato alla costituzione di un magazzino titoli per un controvalore massimo di 50 milioni di euro, pari a circa 7 milioni di azioni, ossia meno dell'1% del capitale, anche in relazione a un eventuale piano di incentivazione per il personale. Attualmente Poste Italiane non detiene azioni proprie.