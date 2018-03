Poste Italiane, firmati accordi definitivi per rafforzamento partnership con Anima nel risparmio gestito

Valeria Panigada 7 marzo 2018 - 08:01

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane e Anima Holding hanno sottoscritto gli accordi definitivi per il rafforzamento della partnership nel risparmio gestito, secondo i termini e le condizioni annunciati lo scorso 21 dicembre. In particolare, si è confermato l'accordo sulla gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo I di Poste Vita e la collaborazione tra Poste e Anima per la gestione in delega di fondi comuni promossi da BancoPosta Fondi Sgr. L'operazione dovrebbe essere completata nel secondo semestre dell'anno, dopo l'ottenimento delle autorizzazioni da parte delle autorità di vigilanza.