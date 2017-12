Poste Italiane e Anima firmano accordo vincolante per rafforzare partnership nel risparmio gestito

Valeria Panigada 22 dicembre 2017 - 09:16

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane e Anima hanno sottoscritto un nuovo accordo vincolante per rafforzare la partnership già in essere nelsettore del risparmio gestito. L’operazione prevede la scissione parziale delle attività di gestione di attivi sottostanti a prodotti assicurativi di Ramo I (per oltre 70 miliardi di euro) di cui è titolare Banco Posta Fondi Sgr in favore di Anima Sgr. Poste riceverà azioni Anima Sgr di nuova emissione che saranno contestualmente acquistate da Anima Holding, a fronte di un corrispettivo per cassa pari a 120 milioni di euro. Anima finanzierà tale importo mediante indebitamento finanziario.Saranno inoltre rivisti e ampliati gli accordi di collaborazione tra Anima e Poste per la gestione in delega di fondi comunipromossi da Bancoposta Fondi con un’estensione della partnership che avrà una durata di 15 anni.