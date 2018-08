Poste Italiane debole a Piazza Affari, spunta ipotesi coinvolgimento per salvataggio Alitalia

Valeria Panigada 6 agosto 2018 - 11:38

MILANO (Finanza.com)

Poste Italiane potrebbe essere coinvolta nel salvataggio di Alitalia. L'indiscrezione, avanzata da La Stampa, prevede che il governo voglia reperire gli 1,2 miliardi di euro necessari a nazionalizzare Alitalia in Cdp, FS e anche Poste Italiane. L'ipotesi non piace al mercato: a Piazza Affari il titolo ha aperto con un ribasso dell'1% per poi limitare le perdite e segnare un -0,35% scambiando 7,42 euro.