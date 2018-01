Poste Italiane: avvia iter costituzione istituto moneta elettronica

Daniela La Cava 26 gennaio 2018 - 08:23

MILANO (Finanza.com)

Il consiglio di amministrazione di Poste Italiane ha approvato l'avvio dell'iter di costituzione di un istituto di moneta elettronica nell'ambito del gruppo. In una nota diffusa ieri sera la società ha precisato che il cda ha dato il via libera allo "svincolo dal patrimonio BancoPosta di beni e rapporti giuridici in parte destinati a confluire in un patrimonio destinato alla monetica e ai servizi di pagamento che si intende costituire nell’ambito della controllata PosteMobile"."La costituzione di un intermediario specializzato in ambito pagamenti, mobile e digitale, consentirà di perseguire con maggiore efficacia gli obiettivi di sviluppo nel comparto e di rafforzare il modello di servizio nei confronti della clientela retail, business e Pubblica Amministrazione", aggiunge Poste.